Son Dakika Haberleri: İtfaiyecilere Hizmet İçi Eğitim

İtfaiyecilere Hizmet İçi Eğitim

3 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, itfaiyecilere asansör arızalarına müdahale konusunda hizmet içi eğitim semineri verdi.

İtfaiyecilere Hizmet İçi Eğitim, System.String[]
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, itfaiyecilere asansör arızalarına müdahale konusunda hizmet içi eğitim semineri verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, personellerinin bilgi ve tecrübelerinin artırılması amacıyla hizmet içi eğitim seminerleri düzenliyor.

Asansörde mahsur kalanların kurtarılmasına yönelik düzenlenen eğitimde, itfaiye personelleri asansörün tüm teknik özellikleri hakkında bilgilendirildi.

Eğitim kapsamında, asansörde mahsur kalma, sıkışma ve cihaz arızası olaylarına karşı müdahale teknikleri ve giriş yöntemleri, elektrik kesilmesi anında yapılması gerekenler teorik ve uygulamalı anlatıldı.

Manüel olarak asansörün istenen kat seviyesine indirilmesi ile kumanda odasında yapılması gerekenler hakkında personellere bilgi verildi.

Eğitimde, asansörde mahsur kalan vatandaşların profesyonel şekilde kurtarılması konusunda detaylı bilgiler aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:01 Kaynak: AA

Malatya, İtfaiye, Güncel
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