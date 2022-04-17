İtfaiyecilere 'komando' eğitimi - Son Dakika
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İtfaiyecilere 'komando' eğitimi

17.04.2022 10:42
İtfaiyecilere 'komando' eğitimi

İSTANBUL'da girdikleri sınavlarda başarılı olarak itfaiye eri olmaya hak kazananlar eğitime alındı.

İSTANBUL'da girdikleri sınavlarda başarılı olarak itfaiye eri olmaya hak kazananlar eğitime alındı. İtfaiyeci duasıyla başlayan eğitim, komando eğitimini aratmayacak parkurlarla devam ediyor. Koşu, ağırlık taşıma, hortum silkeleme, yerde sürünme, yüksekten halatla inme, halatla sedye indirme, tünelden geçme gibi zorlu parkurlarda ter dökenler arasında kadınlar da yer alıyor. Berivan Gülşen Düz, "Eğitimlerimiz keyifli, hem de zorlu geçiyor. Ama bunlarla başa çıkabiliyoruz" dedi.

Yeni itfaiye erleri, 15,17 ve 19 kişilik gruplar halinde Büyükçekmece İtfaiye İstasyonu'nda eğitime alındı. Eğitimler 'İtfaiyeci duasıyla' başladı. İtfaiye erleri tek bir ağızdan şu duayı okudu: "Allah'ım, tehlikeye düşmüş olan her canlının, özellikle küçük bir çocuk ya da yaşlı birinin imdadına geç kalmadan yetişebilmem için bana güç ver. Yangınla mücadelede bilgi, teknik ve tecrübelerimi arttır. Sevgimi, cesaretimi ve inancımı eksiltme. Pirimiz İbrahim Peygamberi yanmaktan koruduğun ilahi emrin sırrına beni de dahil et. Kaderimde ölmek varsa çocuklarımı, eşimi ve yakınlarımı koru Allah'ım."

"YARI ASKERİ DÜZENLE EĞİTİM ALIYORUZ"

İtfaiye erleri daha sonra askeri eğitimler için de kullanılan parkurlarda eğitime başladı. Koşu, ağırlık taşıma, hortum silkeleme, yerde sürünme, yüksekten halatla inme, halatla sedye indirme, tünelden geçme gibi zorlu parkurlarda ter döken itfaye erleri, gerçek dumana benzer sis tabakası içinde arama kurtarma çalışması da yaptı. Yüksek kulelerden halat sarkıtarak inen, tünellerden sürünerek peş peşe geçen itfaiyeciler, aynı zamanda kıyafet ve ağırlıkları, en kısa sürede giymeye çalışarak pratik çalışması yaptı. Zorlandıklarını ama aynı zamanda keyif aldıklarını söyleyen kadın itfaiye eri Berivan Gülşen Düz, cesaretine ve kendisine güvenen herkesin İstanbul İtfaiyesi'nde olması gerektiğini söyledi. İtfaiyeye liyakatle girdiklerini belirten Berivan Gülşen Düz, "Eğitimlerimiz keyifli, hem de zorlu geçiyor. Ama bunlarla başa çıkabiliyoruz. Bir kadın olarak başta zor olacağını düşündük. Ama hiç düşündüğümüz gibi olmadı. Her şey gayet yolunda ilerliyor" dedi. İtfaiyecilerden Yusuf Eroğlu da, "Burada yarı askeri düzenle eğitiliyoruz. Sabah içtimamızı, sporumuzu yapıyoruz. Saat 17.00'ye kadar belirli molaların dışında eğitim görüyoruz" dedi.

"7/24 SIRT SIRTA GÖREV YAPACAĞIZ"

İstanbul İtfaiyesi Büyükçekmece Grubu Eğitim personeli Halil Kökref, İstanbul İtfaiyesi'nin 308 yıllık köklü bir teşkilat olduğunu hatırlatırken, "Bu bir bayrak yarışı. Bayrağı büyüklerimizden aldık, arkadan gelen arkadaşlarımıza iletiyoruz. Onlar da bayrak yarışını sürdürecekler. Kentsel arama-kurtarma, yüksekten iniş, sedye ile iniş, kuyu çalışmaları, yangının kimyası ve doğası, söndürme tatbiki ve pratik eğitimi spor yapıyoruz" diye konuştu. Büyükçekmece İstasyon Müdürü Recep İnceboy ise "Arkadaşlarımız yangın, arama-kurtarma, kuyudan kurtarma gibi eğitimleri pratik ve sahada görüyor. Onlarla 7/24 sırt sırta omuz omuza görev alacağız" dedi.


İtfaiyecilere 'komando' eğitimi
İtfaiyecilere 'komando' eğitimi
İtfaiyecilere 'komando' eğitimi
İtfaiyecilere 'komando' eğitimi
İtfaiyecilere 'komando' eğitimi
İtfaiyecilere 'komando' eğitimi
İtfaiyecilere 'komando' eğitimi
İtfaiyecilere 'komando' eğitimi
İtfaiyecilere 'komando' eğitimi
İtfaiyecilere 'komando' eğitimi
İtfaiyecilere 'komando' eğitimi
İtfaiyecilere 'komando' eğitimi
İtfaiyecilere 'komando' eğitimi
İtfaiyecilere 'komando' eğitimi
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İstanbul, Komando, İtfaiye, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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