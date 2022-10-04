İskoçya'da kısa süre önce açılan Ulusal Robotaryum'da çalışmalarını sürdüren bilim insanları her tür itfaiyeci kaskına monte edilebilen cihazı sensörler, termal kameralar ve radar teknolojisi ile donatarak tasarladı

Kaynak: DailyMotion.com

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İtfaiyecilere kurtarma operasyonlarında yapay zekalı kask desteği geliyor - Son Dakika

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.