İtfaiyecilerin bu seferki görevleri sokakları ve caddeleri pırıl pırıl etmek - Son Dakika

İtfaiyecilerin bu seferki görevleri sokakları ve caddeleri pırıl pırıl etmek

Amasya'nın Taşova ilçesinde itfaiye ekipleri sokakları ve caddeleri yıkayarak pırıl pırıl ediyorlar.

İtfaiyecilerin bu seferki görevleri sokakları ve caddeleri pırıl pırıl etmek, System.String[]

Amasya'nın Taşova ilçesinde itfaiye ekipleri sokakları ve caddeleri yıkayarak pırıl pırıl ediyorlar.


Korona virüs tedbirleri kapsamında daha önce ilçede bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Gezi Yolu ve Taşova Ana Giriş Köprüsü'nde temizlik ve yıkama çalışması yapan İtfaiye ekipleri daha sonrada mahalle aralarına ve ana caddeye girerek pırıl pırıl etmeye devam ettiler.


Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasından dolayı her yıl olduğu gibi bayram öncesi ilçe merkezinde temizlik çalışmaları yapılıyor. Bu yılda Korona virüs dönemine denk gelmesinden dolayı daha titiz ve dikkatli bir şekilde yıkayan İtfaiye ekipleri şehri pırıl pırıl etmek için uğraşıyorlar.


Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve konu hakkında açıklama yapan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Bir şehrin temizliği o şehirde yaşayan vatandaşların en büyük arzularından bir tanesidir. Bizler de Taşova Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden beri şehrimizin bütün ihtiyaçlarını mümkün olduğunca en güzel şekilde gidermeye yeni bir şehir vizyonuyla ve şehir algısıyla şehrimizi en güzel şekilde hem yeşil alanlarıyla hem de temizliği ile yaşanabilir bir şehir haline getirmeye gayret ediyoruz. Özellikle şu son dönemde korona virüs (Kovid-19) ile mücadele bağlamında çok sayıda alanın ilaçlanması, temizlenmesi bizim bu süreçte gayretlerimizden en önemlilerinden bir tanesi olmuştu. Şehrin pırıl pırıl olması hakikaten insanların içini açan, içini rahatlatan ve onların özellikle virüslü bir dönemde şehirde gezerken daha güvenli halde gezmelerini sağlayan en önemli hususlardan bir tanesidir. Bugün itibarıyla Ramazan'ın hemen hemen sonuna geldik. Bayrama doğru yaklaşıyoruz. 2 gün kaldı bayrama. Her bayram öncesi olduğu gibi bugün de itfaiye ekiplerimiz şehrimizin bütün cadde ve sokaklarını su ile temizlemeye ve pırıl pırıl bir şehir oluşturmaya çalışıyorlar" dedi. - AMASYA

İtfaiye, Amasya, Taşova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 10:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtfaiyecilerin bu seferki görevleri sokakları ve caddeleri pırıl pırıl etmek - Son Dakika

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