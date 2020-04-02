İtfaiyecilerin kullandığı cihazlar korona virüs için solunum cihazı oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtfaiyecilerin kullandığı cihazlar korona virüs için solunum cihazı oldu - Son Dakika

İtfaiyecilerin kullandığı cihazlar korona virüs için solunum cihazı oldu

6 saat önce

Korona virüsle mücadelede hayati önemi olan solunum cihazlarına yönelik alternatif arayışlar hız kazandı.

İtfaiyecilerin kullandığı cihazlar korona virüs için solunum cihazı oldu, System.String[]

Korona virüsle mücadelede hayati önemi olan solunum cihazlarına yönelik alternatif arayışlar hız kazandı. Türk Doktor Turhan Alçelik bu kapsamda itfaiyecilerin gaz ve solunum cihazlarını korona virüsle mücadelede hastaların tedavisinde kullanılması için modifiye etti.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan, Mart ayından itibaren Türkiye'de de etkili olan korona virüs gün geçtikçe daha fazla can almaya devam ediyor. Hala daha kesin bir tedavisi olmayan korona virüs (Covid-19) hastalığının sebep olduğu en önemli rahatsızlıklar ise solunum sıkıntısı ve akciğer yetmezliği olarak biliniyor. Bu nedenle virüsün enfekte olduğu hastaların solunum zorluğunu rahatlatmak ve yeterli oksijenizasyonu sağlamak için birçok ilaç ve bazı solunum destek cihazları kullanılıyor. Bu amaçla bilim insanları da her gün virüse karşı birçok yeni çalışma yaparken başarılı Türk doktorlardan Turhan Alçelik de itfaiyecilerin kullandığı solunum cihazını geliştirerek korona virüsün tedavisinde kullanılmak üzere yeni bir solunum cihazı geliştirdi. Geliştirilen cihaz ile birlikte Dr. Turhan Alçelik hem KOAH hastalarında hem de Covid-19'a bağlı solunum yetmezliklerinde, mevcut tedavi uygulamalarına ek olarak, solunum yollarını hızlı biçimde açmayı, solunum yollarında ve akciğerlerde biriken yapışkan sekresyonları ve tıkayıcı mukusu uzaklaştırmaya yardımcı olmayı hedefliyor.


"Her türlü desteğe hazırız"


"Patentli Solunum cihazımızın ve destekleyici tedavi yöntemimizin uygulanması ile ilgili olarak, eğer uygun bulunursa, başta Sağlık Bakanlığımız ve korona virüs Bilim Kurulumuz olmak üzere, ilgili tüm kurum ve kuruluşlara gerekli bilgileri vermek ve sunum yapmak için hazır olduğumuzu belirtmek isterim" diyerek cihaz hakkında bilgilendirmelerde bulunan Dr. Alçelik;


"Bu solunum cihazı, özellikle itfaiyecilerin kullandığı gaz ve solunum cihazlarından modifiye edilerek geliştirilmiştir. Tamamen kapalı devre bir solunum sistemi oluşturulan cihazla; hasta solunumu dış ortamdan tamamen izole edilmekte, dış ortamdan hastaya hiçbir enfeksiyon bulaşma riski olmadığı gibi, hastanın dış ortama ve temas halinde olduğu insanlara da herhangi bir hastalık bulaştırma riski ortadan kalkmaktadır.


"Hastaların tedavi süreci kısalabilecek"


"Cihaz, halen kullanımda olan solunum cihazlarının tüm fonksiyonlarını sağlayabildiği gibi, solunum yollarının genişletilmesi ve solunum yollarında biriken iltihabi sıvıların akciğerlerden ve solunum yollarından uzaklaştırılmasında çok önemli avantajlar sağlamaktadır. Solunum yetmezliği tedavisinde, cihazın kullanımı sırasında hastanın ihtiyaç duyduğu her türlü ilacın kullanılmasında hiçbir sakınca ve engelleyici durum söz konusu değildir. Böylece hastanın oksijen ihtiyacı çok daha hızlı ve kolay biçimde karşılanabilmekte, hastanın tedavi süreci kısalabilmektedir" dedi.


İstanbul'da Geleneksel Tamamlayıcı Tıp alanlarında faaliyet gösteren klinikleri olan Dr. Alçelik son olarak da, "Solunum cihazımızın kullanımı, şu aşamada sadece hastane ve klinik ortamlarında ilgili uzman doktorların kontrolünde gerçekleşecektir. Daha sonraki süreçlerde, kişisel kullanımlar da söz konusu olabilir" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Turhan Alçelik, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:06 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi Endonezya, Çin'den sonra Asya'da Kovid-19'dan en çok ölümün görüldüğü ülke oldu Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar         
17:48
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir         
17:47
Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı         
17:31
Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı         
17:30
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler         
17:28
Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir         
17:28
Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı         
17:28
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı         
17:12
Virüse aldırış etmeden cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba polis baskın yaptı Virüse aldırış etmeden cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba polis baskın yaptı         
17:09
Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti         
17:04
"Rüştü Reçber yoğun bakımda" iddialarına eşinden yalanlama geldi         
17:03
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?         
17:00
Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız         
16:52
Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın         
16:36
ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı         
16:33
Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı         
16:30
Koronavirüs hastası, hastane odasından ağlayarak yalvardı: Evde kalın Koronavirüs hastası, hastane odasından ağlayarak yalvardı: Evde kalın         
16:27
Virüsten ölen 56 yaşındaki adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü Virüsten ölen 56 yaşındaki adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü         
16:21
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı         
16:14
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi         
16:12
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi         
16:12
İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler         
16:10
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı         
16:09
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir         
16:08
Karantinada olan şarkıcı Mr. Jade, evdeki mobilyaları kullanarak spor yaptı Karantinada olan şarkıcı Mr. Jade, evdeki mobilyaları kullanarak spor yaptı         
16:05
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar         
16:05
Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek         
16:02
Koronavirüs nedeniyle Belçika Pro Lig'de sezon sonlandırıldı ve Club Brugge şampiyon ilan edildi Koronavirüs nedeniyle Belçika Pro Lig'de sezon sonlandırıldı ve Club Brugge şampiyon ilan edildi         
15:49
İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı         
15:43
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı         
15:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2020 18:02:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtfaiyecilerin kullandığı cihazlar korona virüs için solunum cihazı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]