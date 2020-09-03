İtfaiyecilerin ölümden döndüğü anlar kamerada. - Son Dakika

İtfaiyecilerin ölümden döndüğü anlar kamerada...Yangın sonrası patlama meydana geldi, ortalık savaş alanına döndü

Patlama anı kameralara yansıdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Hal Pazarındaki bir ekmek fırınında yaşanan yangında patlama meydana geldi. Patlamada 4 itfaiye eri ile 2 vatandaşın yaralandığı öğrenilirken patlama anı ise kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa Hal Pazarı içerisindeki bir ekmek fırınında yaşandı. Fırın içerisindeki odunların tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında patlama yaşandı. Patlamada 4 itfaiye eri ile 2 vatandaşın yaralandığı öğrenildi.