İtfaiyecilerin ölümden döndüğü anlar kamerada. - Son Dakika

İtfaiyecilerin ölümden döndüğü anlar kamerada...Yangın sonrası patlama meydana geldi, ortalık savaş alanına döndü
Patlama anı kameralara yansıdı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa Hal Pazarındaki bir ekmek fırınında yaşanan yangında patlama meydana geldi. Patlamada 4 itfaiye eri ile 2 vatandaşın yaralandığı öğrenilirken patlama anı ise kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa Hal Pazarı içerisindeki bir ekmek fırınında yaşandı. Fırın içerisindeki odunların tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında patlama yaşandı. Patlamada 4 itfaiye eri ile 2 vatandaşın yaralandığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 12:19 - Kaynak: İHA
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