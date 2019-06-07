Son Dakika Haberleri: İtfaiyecilerin otomobile giren yılanla imtihanı
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İtfaiyecilerin otomobile giren yılanla imtihanı

52 dakika önce

Karaman'da bir otomobile giren yılan, itfaiye görevlileri tarafından güçlükle çıkarıldı.

İtfaiyecilerin otomobile giren yılanla imtihanı, System.String[]
Karaman'da bir otomobile giren yılan, itfaiye görevlileri tarafından güçlükle çıkarıldı. Yılan çıkartılmaya çalışıldığı sırada itfaiye görevlisinin elini ısırdı.

Edinilen bilgiye göre, araziye gezmeye giden Abdurrahman Soner Mısırlıoğlu'nun otomobiline, tamponunun altından yılan girdi. Şehir merkezine geldiğinde yılanı fark eden vatandaş, itfaiye müdürlüğüne giderek görevlilerden yardım istedi. İtfaiye görevlileri aracı tamir atölyesine götürerek tamir kanalına çekti. Kanala girerek aracın altını kontrol eden itfaiye görevlileri, yılanın bulunduğu yeri tespit etti. Bu sırada vatandaşlar da ellerinde cep telefonu ile bir yandan kayıt alırken, bir yandan itfaiye görevlilerini yönlendirmeye çalıştı. Bu sırada yılan otomobilin arka tekerleğinden jantın deliklerinden kafasını çıkarınca itfaiye görevlileri elindeki maşa ile yılanı yakaladı. Yılan çıkartılmaya çalışıldığı sırada itfaiye eri Şuayip Küçüktürk'ü ısırdı. İtfaiye eri Küçüktürk, Karaman Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yılan ise bırakılmak üzere ormanlık alana götürüldü. - KARAMAN
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:45 Kaynak: İHA
Karaman, İtfaiye, Güncel
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