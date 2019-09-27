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İtfaiyecilik, fedakârlık gerektiren zor ve riskli bir meslek

1 saat önce

25 Eylül-1 Ekim Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

İtfaiyecilik, fedakârlık gerektiren zor ve riskli bir meslek, System.String[]

25 Eylül-1 Ekim Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene çok sayıda itfaiye eri katıldı.


25 Eylül- 1 Ekim Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Tarihi Valilik Binası önünde düzenlenen çelenk sunma törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Genel Sekreter Fatih Ünsal, Genel Sekreter Yardımcısı Emin Pehlivan, İtfaiye Dairesi Başkanı Cengiz Çelik, Zabıta Dairesi Başkanı Hasan Bayram, itfaiye dairesi personeli ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Fedakarlık gerektiren zor ve riskli bir meslek


Programda konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "İtfaiyecilik, yüksek fedakarlık gerektiren zor ve riskli bir meslektir. Her daim görev başında olan itfaiye teşkilatımız, insanları ve diğer canlıları yangın başta olmak üzere deprem ve sel gibi doğal afete karşı korumakta ve gerektiğinde kurtarmaktadır. Tüm zorluklara rağmen itfaiye personelimiz üstün gayretle, hatta canları pahasına görevlerini yerine getirmektedirler" dedi. - TEKİRDAĞ

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:28 Kaynak: İHA
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