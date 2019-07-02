İtfaiyecinin kalp masajı yaptığı güvercin kurtarılamadı
1 saat önce
EDİRNE'de, apartman dairesinin balkonundaki demir parmaklıklara sıkışan güvercine, itfaiyeci kalp masajı yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:18 Kaynak: DHA
EDİRNE'de, apartman dairesinin balkonundaki demir parmaklıklara sıkışan güvercine, itfaiyeci kalp masajı yaptı. Yaralı güvercin, tedavi için götürüldüğü veteriner kliniğinde telef oldu. Edirne Belediyesi
'ne bağlı itfaiye ekibi, Dilaverbey Mahallesi Gazipaşa
Caddesi'ndeki apartmanın 4'üncü kat balkonunda, demir parmaklıklara sıkışan güvercini, telef olmak üzereyken kurtardı. İtfaiyeci, sıkıştığı yerden alınan güvercine kalp masajı yaptı. İtfaiye aracına alınan güvercin, tedavi için Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki kliniğe götürüldü. Yaralı güvercin, müdahale edilmesine rağmen telef oldu.
- Edirne
Ağaçta mahsur kalan paraşütçüyü AFAD ekipleri kurtardı
Sevdiği kıza evlilik teklifini motor kaputuna yazdırdı
Putin, Savunma Bakanı Şoygu'yu denizaltıda çıkan yangının nedenlerini araştırmakla görevlendirdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 2 üst düzey atama daha yapıldı