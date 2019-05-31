Son Dakika Haberleri: İtfaiyecinin karga ile imtihanı...Yavrularını kurtarmaya çalışan itfaiyeciye rahat vermediler
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İtfaiyecinin karga ile imtihanı...Yavrularını kurtarmaya çalışan itfaiyeciye rahat vermediler

1 saat önce

İtfaiyecinin karga ile imtihanı...Yavrularını kurtarmaya çalışan itfaiyeciye rahat vermediler Yuvasından düşen yavru kargaya yardım etmek isteyen gazeteci ve itfaiyeciler, anne baba karganın hışmına uğradıGAZİANTEP - Gaziantep'te ağaçtaki yuvadan düşen yavru kargalara yardım etmek...

İtfaiyecinin karga ile imtihanı...Yavrularını kurtarmaya çalışan itfaiyeciye rahat vermediler
Yuvasından düşen yavru kargaya yardım etmek isteyen gazeteci ve itfaiyeciler, anne baba karganın hışmına uğradı
GAZİANTEP - Gaziantep'te ağaçtaki yuvadan düşen yavru kargalara yardım etmek isteyen itfaiyeciler ve gazeteciler, anne ve baba karganın hışmına uğradı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı üzerinde bir çam ağacında bulunan 4 yavru kargadan 2'si ağaçtan yere düştü. ağacın hemen karşısında bulunan bir plazadaki çalışanların yavrunun düştüğünü fark etmesi üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yerde buldukları kargaya yardım etmek isteyen vatandaşlar, anne ve baba kargaların saldırısına uğrayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye erleri, 2 yavru kargayı bularak, yuvasına bırakmak istedi. İtfaiye eri, yavrulara yaklaştığı anlarda anne ve baba kargaların saldırısına uğradı. Yangınlarda bile bu kadar zorlanmayan itfaiye eri, tek tek bulup yakaladığı yavruları önce açık alana taşıdı. Daha sonra itfaiye aracının merdiveni yardımıyla yavruları, düştüğü yuvaya koydu. İtfaiye eri, yavruları yuvasına koyduğu esnada de diğer kargaların hışmına uğradı. Elindeki yavru ile merdivendeki sepete binen itfaiye eri, kargaların saldırısı nedeniyle sepet içerisinde çömelerek durabildi.
İtfaiye erinin kargayla imtihanı, kimi zaman komik anlara kimi zaman ise korkutan görüntülere sahne oldu
İtfaiyecinin karga ile imtihanı...Yavrularını kurtarmaya çalışan itfaiyeciye rahat vermediler
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:33 Kaynak: İHA
İtfaiye, Gaziantep, Anne, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Demet Akalın'dan şaşırtan itiraf: Hamileyken kendimi şişlemeyi düşündüm Kahraman anne 2 çocuğunu ölümden kurtardı Çocuğuna şırıngayla işkence eden anneden kan donduran itiraf: Ölmesi için yaptım Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu anjiyo oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 23:41:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtfaiyecinin karga ile imtihanı...Yavrularını kurtarmaya çalışan itfaiyeciye rahat vermediler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]