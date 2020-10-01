Son dakika haberi | İtfaiyede 306. yıl gururu - Son Dakika

Son dakika haberi | İtfaiyede 306. yıl gururu

Son dakika haberleri: İtfaiyede 306. yıl gururu Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, itfaiye teşkilatının kuruluşunun 306'ncı kuruluş yıldönümü münasebetiyle İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret ederek, itfaiye personeliyle bir araya geldi.

İtfaiyede 306. yıl gururu

BURSA - Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, itfaiye teşkilatının kuruluşunun 306'ncı kuruluş yıldönümü münasebetiyle İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret ederek, itfaiye personeliyle bir araya geldi.

Osmanlılar döneminde tulumbacılar olarak hizmet veren, 1914 yılında yangın söndürme teşkilatına dönüşen ve 25 Eylül 1923'te ise bir belediye hizmeti olarak kabul edilen itfaiyecilik mesleği, 306 yıldır vatandaşa hizmet ediyor. İtfaiye Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Küçük Sanayi'deki İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret ederek itfaiye personeliyle bir araya geldi.

Günde 80'e yakın olaya müdahale ediyor

İtfaiye teşkilatının Türkiye'de belediyecilikten daha eski bir geçmişe sahip olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, günümüzde itfaiye teşkilatının artık sadece yangınlara müdahale etmediğini, doğal afetlerden trafik kazalarına kadar tüm olaylara müdahale ettiğini dile getirdi. İtfaiye teşkilatının binlerce olaya müdahale eden bir birim haline dönüştüğünü ifade eden Başkan Aktaş, "530 civarında personelimiz var. Bütün ekip arkadaşlarımızla 28 ayrı noktadayız. Buna iki yeni nokta daha ilave olacak. Öte yandan araç yenilemeleri yapmaya çalışıyoruz. Bu yıldan başlamak kaydıyla 2021 ve 2022'de araç yenilemeleri yapacağız. 17 ilçemizde herhangi bir sıkıntı yaşanmasın diye ve olaylara anında müdahale edebilmek için tüm arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti ortaya koyuyor. Yüksek teknolojinin ve sanayinin yaygın olduğu bir ortamda, yangınlar ve belirli kazalar kaçınılmaz bir gerçek. Günlük asgari 25-30, ama 80'e varan müstakil olaya müdahale ediyoruz" dedi.

Bir taraftan eğitimlerin devam ettiğini, diğer taraftan makine ve ekipmanı yenilemeye çalıştıklarını anlatan Başkan Aktaş, "Genel anlamda bir sıkıntı söz konusu değil. Bunların hepsi itfaiye teşkilatımızın emekleriyle ve gayretleriyle oluyor. Onların 306'ncı yılını tebrik ediyorum. İtfaiye teşkilatımızın bugüne kadar bir şehidi var. Kendisini rahmetle anıyorum. Emekli olan büyüklerimizi saygıyla anıyorum. Görev başındaki arkadaşlarımıza kazasız, belasız, sorunsuz bir çalışma süreci temenni ediyorum" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda İtfaiye Daire Başkanı Esat Yalman tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a çiçek takdim edildi.

Son dakika haberi | İtfaiyede 306. yıl gururu
Son dakika haberi | İtfaiyede 306. yıl gururu
Son dakika haberi | İtfaiyede 306. yıl gururu
Son dakika haberi | İtfaiyede 306. yıl gururu

İtfaiye Daire Başkanlığı, Alinur Aktaş, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İtfaiyede 306. yıl gururu - Son Dakika

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