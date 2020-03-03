İtfaiyede uluslararası güç birliği - Son Dakika
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İtfaiyede uluslararası güç birliği

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği'nden 172 bin 594 Euro hibe almaya hak kazanan, aktif ve gönüllü itfaiyecilerin mesleki eğitimlerini dijital ortam üzerinden yapmalarına imkan sağlayan Digi-FİRE Projesi'ne katılan İspanya, Romanya...

İtfaiyede uluslararası güç birliği, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği'nden 172 bin 594 Euro hibe almaya hak kazanan, aktif ve gönüllü itfaiyecilerin mesleki eğitimlerini dijital ortam üzerinden yapmalarına imkan sağlayan Digi-FİRE Projesi'ne katılan İspanya, Romanya ve Konyalı itfaiyeciler ortak tatbikat ve eğitim programı için Bursa'ya geldi.


İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve gönüllü-aktif itfaiyecilerin mesleki eğitimlerini dijital ortam üzerinden yapmalarına imkan sağlayan Digi-FIRE projesinin ulusal ve uluslararası bileşenleri, Bursa programında ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti. Bursa, Konya, İspanya ve Romanya'dan projeye katılan itfaiye erlerinin de iştirak ettiği toplantıda belediye hizmetleri içinde en hayati önem taşıyan itfaiyecilik alanında uluslararası bilgi ve tecrübe paylaşımlarının önemine vurgu yapıldı.


Saniyelerle yarış


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, itfaiyeciliğin yangın olunca müdahale edilen, onun dışında boş zaman geçirilen bir birim anlayışının son yıllarda değiştiğini, her geçen gün gelişen sanayi ve büyüyen şehirle birlikte sadece yangın değil, arama kurtarma, afetlere müdahale ve eğitim çalışmalarıyla itfaiyenin çok dinamik bir yapı olduğunu söyledi. İtfaiyeciliğin profesyonellikten öte bir gönül işi olduğunu da hatırlatan Başkan Aktaş, "Tabii sadece gönüllü ve heyecanlı olmak artık çok da yeterli değil. Gelişen teknolojiyle birlikte bina kat yüksekliklerinin artması, sanayi tesislerinin büyük alanlar üzerine kurulması gibi nedeniyle ekipman yönünden de güçlü olmayı gerektiriyor. Sizler insanların can ve mal güvenliği için saniyelerle yarışıyorsunuz. Yapacağımız eğitim çalışması ve tatbikatların da farklı ülkelerde veya şehirlerde yapılan uygulamaların görülmesi anlamında yararlı olacağını düşünüyorum" dedi. - BURSA

Romanya, İspanya, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:07 Kaynak: İHA
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