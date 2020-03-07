İtfaiyede uluslararası tatbikat - Son Dakika
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İtfaiyede uluslararası tatbikat

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği'nden 172 bin 594 Euro hibe almaya hak kazanan, aktif ve gönüllü itfaiyecilerin mesleki eğitimlerini dijital ortam üzerinden yapmalarına imkan sağlayan Digi-FİRE Projesi'ne katılan İspanya, Romanya,...

İtfaiyede uluslararası tatbikat, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği'nden 172 bin 594 Euro hibe almaya hak kazanan, aktif ve gönüllü itfaiyecilerin mesleki eğitimlerini dijital ortam üzerinden yapmalarına imkan sağlayan Digi-FİRE Projesi'ne katılan İspanya, Romanya, Bursa ve Konyalı itfaiyecilerin eğitim programı ortak tatbikatla tamamlandı.


İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve gönüllü-aktif itfaiyecilerin mesleki eğitimlerini dijital ortam üzerinden yapmalarına imkan sağlayan Digi-FIRE projesinin ulusal ve uluslararası bileşenleri, Bursa'da bir araya geldi. Bursa, Konya, İspanya ve Romanya'dan projeye katılan itfaiye erlerinin 5 gün süren eğitim programı, Büyükşehir Belediyesi'nin İtfaiye Eğitim Merkezi'ndeki ortak tatbikatla sona erdi. Tatbikatı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan da İtfaiye Daire Başkanı Muhammed Emin Tarım ile birlikte izledi.


Ekipler, trafik kazasında araç içinde sıkışan yaralıya müdahale, tanker yangınına müdahale, aşırı dumana maruz kalan yaralıların tahliyesi gibi uygulamaları başarıyla gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, tatbikata katılan tüm itfaiyecileri tebrik etti. - BURSA

İtfaiye, İspanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:53 Kaynak: İHA
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