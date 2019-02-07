Son Dakika Haberleri: İtfaiyeden Acil Serviste Yüzük Operasyonu

İtfaiyeden Acil Serviste Yüzük Operasyonu

32 dakika önce

Adana'da bir kadının parmağında sıkışan 2 yüzük, başvurduğu acil serviste itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

İtfaiyeden Acil Serviste Yüzük Operasyonu, System.String[]
Adana'da bir kadının parmağında sıkışan 2 yüzük, başvurduğu acil serviste itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Adana'da parmağına taktığı yüzün sıkışıp çıkmaması üzerine 2 parmağı da şişen Fehime Kütüközü, Seyhan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri kadının parmağındaki yüzükleri keserek acı çeken kadını kurtardı. Kütüközü, yüzüklerden kurtulması üzerine itfaiye ekibine teşekkür etti. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:08 Kaynak: İHA

Acil Servis, İtfaiye, Adana, 3. Sayfa
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