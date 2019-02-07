İtfaiyeden Acil Serviste Yüzük Operasyonu
56 dakika önce
İtfaiyeden acil serviste yüzük operasyonu Acil Servise başvuran bir kadının parmağına sıkışan 2 yüzük kesilerek çıkarıldıADANA - Adana'da bir kadının parmağında sıkışan 2 yüzük, başvurduğu acil serviste itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
İtfaiyeden acil serviste yüzük operasyonu
Acil Servise başvuran bir kadının parmağına sıkışan 2 yüzük kesilerek çıkarıldı
ADANA - Adana
'da bir kadının parmağında sıkışan 2 yüzük, başvurduğu acil serviste itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Adana'da parmağına taktığı yüzün sıkışıp çıkmaması üzerine 2 parmağı da şişen Fehime Kütüközü, Seyhan Devlet Hastanesi
Acil Servisi'ne başvurdu. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri kadının parmağındaki yüzükleri keserek acı çeken kadını kurtardı.
Kütüközü, yüzüklerden kurtulması üzerine itfaiye ekibine "Sağolun, teşekkür ederim çocuklar" diyerek teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:49 Kaynak: İHA
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