İtfaiyeden askerlere yangın eğitimi

Erzincan İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 3. Ordu Komutanlığındaki askeri itfaiye ekibine yangın ve acil müdahale eğitimleri verildi.

Erzincan İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 3. Ordu Komutanlığındaki askeri itfaiye ekibine yangın ve acil müdahale eğitimleri verildi.



Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kamu kurumlarla yaptığı tatbikat ve yangın eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. 3. Ordu Komutanlığındaki askeri personellere verilen eğitimde meydana gelebilecek yangınlara nasıl müdahale edilebileceği ve yangın sırasında askerlerin neler yapmaları gerektiği anlatıldı.



Yangın türleri, yangını kontrol altına alma ve söndürme, yangın söndürme çalışmalarında kullanılacak malzemeler konusunda da bilgi verilen eğitimde ayrıca; itfaiye araçları anlatılarak bu araçların ve aparatlarının hangi durumlarda nasıl kullanılacağı hakkında bilgi verildi.



3. Ordu Komutanlığındaki alanda yapılan teorik ve uygulamalı eğitimlerde askeri personellerle yangına müdahale konusunda pratik yapıldı. - ERZİNCAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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