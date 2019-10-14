Son Dakika Haberleri: İtfaiyeden baca temizliği uyarısı
Son Dakika Güncel İtfaiyeden baca temizliği uyarısı

İtfaiyeden baca temizliği uyarısı

59 dakika önce

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yaklaşan kış mevsimi öncesi vatandaşlara baca temizliği konusunda uyarıda bulundu.

İtfaiyeden baca temizliği uyarısı, System.String[]

Kış aylarında görülen karbonmonoksit zehirlenmeleri ve yangınların önemli bir bölümünün bacaların tıkanması sonucu meydana geldiğini hatırlatan Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları, düzenli olarak apartman, konut ve iş yerlerinin bacalarını temizlettirmeleri konusunda uyardı. Bacaların belirli periyotlarla kontrol edilerek temizlenmesinin yangın ve zehirlenme risklerini azaltacağını vurgulayan yetkililer, düzenli olarak temizlenmeyerek tıkanan bacalardan tahliye edilemeyen karbonmonoksit gazının ölümlere, biriken kurumların ise yangınlara neden olduğuna dikkati çekti.

Baca yangınlarından ve zehirlenmelerden korunmak için sanayide 3 veya 6 ayda, konutlarda da yılda en az bir kere bacaların temizletilmesinin hayati öneme sahip olduğunu aktaran yetkililer, bu işlemin ise mutlaka profesyonel ekipler tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

Nevşehir, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:57 Kaynak: Bültenler
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