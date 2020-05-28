İtfaiyeden cep telefonu destekli kedi kurtarma operasyonu - Son Dakika

ERZURUM merkez Palandöken ilçesinde mazgala kedi sıkıştığı ihbarı alan Büyükşehir Belediyesi itfaiye görevlileri, önce caddedeki mazgalları tek tek kontrol etti. Kedinin bulunduğu bölgeyi bir vatandaşın göstermesi üzerine itfaiye görevlisi, mazgalı açarak cep telefonundan kedi sesi vermeye başladı. Kedinin yerini öğrenen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla kediyi bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

İlçeye bağlı Yunusemre Mahallesi 1'inci Hürriyet Sokak'ta bir vatandaş atık su borusunda bir kedinin mahsur kaldığını farkederek Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye görevlileri, caddede bulunan mazgalları tek tek kontrol etti. Bir vatandaşın sesin geldiği mazgalı göstermesi üzerine çalışmalarını burada yoğunlaştı. Atık su borusunun geçtiği mazgalı açan itfaiye eri, daha sonra cep telefonuyla kedi sesi vermeye başladı. Sese cevap veren kedinin yerini belirleyen itfaiye erleri kurtarmak için çareler aramaya başladı. Bu arada bulunduğu yerden hareket eden kedi, borunun apartmana giden tarafına geçti.

Mahsur kalan kediyi kurtarmak için borunun girişlerini kapatan itfaiye görevlileri daha sonra hortumla su verdi. Borunun çıkış noktasında bekleyen itfaiye görevlileri, suyla birlikte çıkışa gelen kediyi yakaladı. Görevliler korkan kediyi ayaklarından tutarak çıkarmayı başardı. Mahsur kaldığı borudan çıkarılan kedi hızla koşarak uzaklaştı.