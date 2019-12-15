İtfaiyeden engelli ve yabancı uyruklu vatandaşlar için WhatsApp İhbar Hattı - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kendini ifade edemeyecek durumda olan bedensel engelli vatandaşlar ile yabancı uyruklu vatandaşlar için WhatsApp İhbar Hattı kurdu.



Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan engelli ve yabancı uyruklu vatandaşlar için kurulan WhatsApp İhbar Hattı, 112 Acil Çağrı Merkezinde görevli itfaiye ekibi tarafından takip edilecek.



İtfaiye görev ve hizmetlerini daha hızlı ve profesyonel olarak yerine getirmeye çalışan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, toplumun her kesiminin rahatça ulaşabilmesine imkan tanımak amacıyla bilgi ve iletişim kanallarını genişletiyor. Bu kapsamda itfaiye daire başkanlığı, konuşma ve duyma özürlü engelli vatandaşlar için yazılı ve görsel ihbarda bulunabilmesi için WhatsApp İhbar Hattı kurdu.



İtfaiye hız kazandıracak



112 Acil Çağrı Merkezindeki itfaiye ekipleri kontrolünde 1.5 ay önce açılan '0530 157 26 79' numaralı WhatsApp İhbar Hattının doğru bilgilendirilmede, acil müdahalede ve arama kurtarma faaliyetlerinde ekiplerin hızını artırması ve işini kolaylaştırması bekleniyor. Hattın hizmete girdiğini duyuran Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, engelli ve yabancı uyruklu vatandaşlar ile iletişim kuracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Engelli ve yabancı uyruklu vatandaşlar yararlanacak



112 ambulans, 155 polis, 156 jandarma, 122 AFAD, 158 sahil güvenlik, 177 orman gibi kurumların çağrı sistemlerinin ocak ayından itibaren 112 Acil Çağrı Sistemi bünyesinde birleştiğini hatırlatan İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, bunlar arasında itfaiyenin de bulunduğunu kaydetti. Zengin, "Vatandaşlarımız acil olaylarda kurum karışıklığı yaşamaması için artık sadece 112'yi arayacak. 11 aylık süreçte İtfaiye Daire Başkanlığı olarak ekstra ayrı bir çalışma daha başlattık. Özellikle Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu insanlarımız ile konuşma ve duyma özürlü engelli vatandaşlarımızın bizimle nasıl iletişim kurabileceklerini, bu konuda neler yapabileceğimizi düşündük. Neticede olası afet durumunda bize yazılı ve görüntülü olarak da ihbarda bulunabilmeleri için itfaiye WhatsApp iletişim hattı açtık. Artık konuştukları dilleri akıllı telefonlarda tercüme ettirerek bize rahatlıkla ulaşabilir, sorunlarını iletebilir, yardım isteyebilir ve ihbarda bulunabilirler" dedi.



"Asılsız ihbarlarda bulunulmamalı"



112 Acil Çağrı Merkezindeki itfaiye ekiplerinin WhatsApp ihbar hattı ekranına düşen ihbarların anında müdahale ekiplerine iletildiğini belirten Daire Başkanı Zengin, "WhatsApp hattımızı asılsız ve amaç dışı kullanmamaları, kullanmak isteyenlere engel olunması noktasında halkımızdan anlayış ve hassasiyet bekliyoruz. İçişleri Bakanlığı koordinesinde hizmet veren 112'ye yapılan her ihbar, kayıt altına alınıyor. Çağrının kimin, nereden ve ne zaman yapıldığı bellidir. O yüzden asılsız ihbarlar ve lüzumsuz meşguliyetler bizi engellemektedir. 112 ve diğer acil durum hatlarının meşgul edildiği gibi bu hattımızın meşgul edilmemesi, doğru ve hızlı şekilde hareket ederek müdahalede bulunabilmemiz açısından büyük önem taşımaktadır. " diye konuştu. WhatsApp ihbar hattına atılacak görüntülü ihbarların kendileri için büyük önem taşıdığına da değinen Zengin, "Çünkü vatandaşlarımız bazen olay ve olay yeriyle ilgili bilgileri net iletemiyor. Bilgi ve iletişim teknolojisi çağındayız. Dolayısıyla görüntülü ihbarlarda da bulunulması, bilgiyi doğru alınmamız ve en uygun itfaiye ekiplerimizi olay yerine sevk etmemiz noktasında hareket kabiliyetimizi artıracak. Görüntü atıldığı zaman adres yazılırsa ve doğru bilgiler verilirse olay yerini bulmamız ve müdahale etmemiz daha kısa sürecek" şeklinde konuştu. - SAMSUN