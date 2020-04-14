İTFAİYEDEN EVDE KALANLARA PARK UYARISI-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel İTFAİYEDEN EVDE KALANLARA PARK UYARISI-1 - Son Dakika

İTFAİYEDEN EVDE KALANLARA PARK UYARISI-1

6 saat önce

İstanbul itfaiyesi 'evde kal' çağrısı nedeniyle milyonlarca kişinin evde bulunduğu bugünlerde yangın tehlikesine dikkat çekerken"gelişi güzel park" uyarısında bulundu.

İstanbul itfaiyesi 'evde kal' çağrısı nedeniyle milyonlarca kişinin evde bulunduğu bugünlerde yangın tehlikesine dikkat çekerken

"gelişi güzel park" uyarısında bulundu.

DHA ekibi, itfaiyenin hatalı park nedeniyle yaşadığı sıkıntıları görüntüledi.

Dar sokaklara hatalı park nedeniyle ilerlemeyen ekipler havadan da görüntülendi

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER- Ali AKSOYER - Uğur CAN - Mertcan ÖZTÜRK -/İstanbul,(DHA) KORONAVİRÜS salgını nedeniyle vatandaşların evlerine kapandığı bugünlerde, İstanbul'un dar sokaklarında her zamankinden daha fazla araç park halinde. Saniyeler ile yarışan İstanbul itfaiyesi ise gelişi güzel parklar nedeniyle zor anlar yaşıyor. Olay yerine ulaşma süresi ortalama 3 dakika olan İstanbul itfaiyesi, bilinçsiz park edilmiş araçlar yüzünden alternatif yollar ararken vakit kaybediyor.

İTFAİYEDEN UYARI

Megakent İstanbul'un en büyük sorunlarından biri de park yeri bulmak. Otoparkı olmayanlar araçların sokaklara, caddelere bırakıyor. Ancak gelişi güzel parklar en çok itfaiyeye zor anlar yaşatıyor. Evde kal çağrısının ardından milyonlarca insanın evde bulunduğu bugünlerde yangın tehlikesine de dikkat çekiliyor. İstanbul İtfaiyesi resmi twitter hesabı üzerinden vatandaşlara uyarıda bulundu. Uyarıda, "Covid-19 salgınından korunmak için evlerde olduğumuz bu dönemde; yangına karşı güvenliğiniz için araçlarınızı itfaiye araçları ve ambulansların geçişini engellemeyecek şekilde park ederek bizlere yardımcı olabilirsiniz" denildi.

"BİZİM İÇİN 5 SANİYE BİLE ÇOK ÖNEMLİ"

DHA ekibi, İstanbul itfaiyesinin olaya giderken yaşadığı zorlukları görüntüledi. Fatih'te itfaiye ekipleri bir çok yola hatalı parklar nedeniyle giremeyince alternatif yollara yöneldi.

15 yıldır Fatih İtfaiye Grup Amirliği'nde itfaiye eri olarak görev yapan Yalçın Baştürk, "İstanbul İtfaiyesi gündüz 3 dakika içinde merkezden çıkıp olay yerine ulaşmak zorunda. Yani böyle bir kriterimiz var bizim. Ama bu sokaklarda araçlarımız takıldığı zaman bu yaklaşık 6 dakikayı buluyor. Yani bize 3-4 dakika kaybettiriyor. Olay sonunda baktığımızda 7-8 dakikaya kadar uzuyor maalesef. İkametgah yangınlarında, evde mahsur kalma olaylarında balkonlarda, camlarda vatandaşlarımız oluyor biliyorsunuz. Saniyeler ile yarışıyoruz. Bizim için 5 saniye bile çok önemli. Dumanda kalmış bir vatandaşımızı 3 dakika geç almak bizim için çok acı. Hayati bir mesele" dedi.

"ARAÇLARINIZI EMPATİ YAPARAK PARK EDİN"

Baştürk, "Koronavirüs sebebiyle vatandaşlarımız evde şu an. Sokaklarımız ve caddelerimizde her zamankinden daha çok araç parkı yoğunluğu var. Biz her zaman şöyle diyoruz, empati yapmalarını istiyoruz. "Eğer benim evimde bir şey olursa, itfaiye aracı buradan geçebilir mi?" diye düşünüp araçlarını öyle park etmelerini umuyoruz" şeklinde konuştu.

"HERKES EVDE, EN ÇOK ELEKTRİK YANGINI YAŞANIYOR"

Çoğu vatandaşın evde olduğu bugünlerde en fazla aldıkları ihbarın elektrik yangınları olduğunu dile getiren Baştürk, "Şu an elektrik yangınları daha fazla oluyor. Herkes evde olduğu için elektrik yüklenmeleri daha fazla oluyor. Bir de araba parkları. Dar sokaklardan, arabaların park ettiği sokaklardan araçlarımız geçemiyor. İstanbul itfaiyesi 2007 yılında bu yüzden dar alan itfaiye aracı bile aldı. Yengeç şeklinde, yan giderek dar sokaklara giren araçlarımız da oldu ama maalesef bu konuyu çok çözümleyemedik" ifadelerini kullandı.

"BAZEN ARACI HEP BERABER KALDIRARAK KENARA KOYDUĞUMUZ BİLE OLUYOR"

Hatalı park eden araçlar nedeniyle yollarına devam edemediklerinde nasıl çözüm yollarına başvurduklarını ise Baştürk, "Genellikle araç plakalarını anons ederek, vatandaşları ikametinden aşağı indirmeye çalışıyoruz. Bazı olaylarda inanmazsınız aracı attığımız bile, yani tutup kaldırıp kenara koyduğumuz bile oluyor. Olumlu tepkiler aldığımız oluyor ama vatandaş bazen olumsuz da tepki gösteriyor. 'Ne siren çalıyorsunuz? Geliyoruz işte buradayız. Ne aceleniz var?' diyenler de oluyor" diye anlattı.

İLGİNÇ İHBARLAR DA GELİYOR

Bu dönemde de ilginç ihbarlar aldıklarını söyleyen Baştürk, "İlginç ihbarlar adlığımız oluyor evet. Bu arada bahçede oynayan çocuklar 'Ağaçta kedimiz kaldı, kedimiz sıkıştı' diye arıyorlar. Şu anda böyle yoğun ihbarlar alıyoruz evet" dedi.

Yalçın Baştürk, "Biz eğitimlerde bu konunun üzerinde gerçekten çok duruyoruz. Özellikle Suriçi, Fatih bölgesinde dar sokaklarımız çok sıkıntılı. Araçlarımız malum büyük, çok malzeme var. Su tanklarımız da malum yangına giderken. Bayağı sıkıntı çekiyoruz. O yüzden sokak girişlerine araba bırakmayalım, kaldırımlara araba bırakmayalım. O yüzden bir empati yapıp, benim evimde herhangi bir itfaiye olayı olursa, bu sokağa girebilir mi diye düşünerek plan yapıp araçlarımızı bu şekilde bırakalım. İstanbul İtfaiyesi gündüz 3 dakika içinde merkezden çıkıp olay yerine ulaşmak zorunda. Yani böyle bir kriterimiz var bizim. Ama bu sokaklarda araçlarımız takıldığı zaman bu 6 dakikayı buluyor. Yani bize 3-4 dakika kaybettiriyor. Olay sonunda baktığımızda 7-8 dakikaya kadar uzuyor maalesef. İkametgah yangınlarında, evde mahsur kalma olaylarında balkonlarda, camlarda vatandaşlarımız oluyor biliyorsunuz. Saniyeler ile yarışıyoruz. Bizim için 5 saniye bile çok önemli. Dumanda kalmış bir vatandaşımızı 3 dakika geç almak bizim için çok acı. Hayati bir mesele. Bu yüzden tekrar hatırlatmak istiyorum herkese, şu an evlerimiz yoğun, herkes evinde. Araçlarımızı uygun şekilde bırakalım, itfaiye aracının dönemeyeceği yerlere bırakmayalım. İtfaiye gerçekten saniyelerle yarışıyor. Bir itfaiyenin meşgul olması demek, diğer bir yardıma muhtaç olan vatandaşımıza engel olmak demek. O yüzden bu konuda hassasiyet istiyoruz" dedi.

EN HIZLI ROTAYI 'MINTIKACI' TARİF EDİYOR

Olay yerine en hızlı rotadan gidilmesi için yol tarifi yapan İBB İtfaiye Daire Başkanlığı Fatih grubundan Mehmet Emin Güven ise, "Olay esnasında, olay yerine en hızlı şekilde gidilmesi için yolu tarif eden, 'Mıntıkacı' dediğimiz kişiyim ben. Fatih bölgesinde olduğumuz için dar, girilmez ve hatalı parkların olduğu sokaklarımız çok olduğu için. Genellikle en kısa, en kolay yolu seçmeyi tercih ediyoruz. Bunları tercih ederken tabii aksilikler oluyor. Yanlış araç parkının yanında dar sokaklar en büyük engelimiz ve kapalı, dubalı sokaklar da öyle. Araçları park ederken mümkünse tek sıra halinde olmalı. ve yol ağızları ile çöp konteynırlarının yanlarına araç parkının olmaması bizim için önemli" ifadelerini kullandı.

"İŞİMİZ ZOR"

İstanbul'un kalabalık ve dar sokaklarında İtfaiye şoförlüğü yapmanın zorluklarını anlatan Rıdvan Pürçek ise, "Biz olay yerine aldığımız ihbarla beraber acilen çıkıyoruz ama hatalı park eden araçlar yüzünden olay yerine yetişemiyoruz. Bizi bekleyen bir can da olabilir. Otomatikman geç kalmış oluyoruz. Ama biz geç kalmıyoruz, biz zamanında aldığımız ihbarla beraber çıkıyoruz. Biz trafik kurallarına uyuyoruz, kırmızı ışıkta duruyoruz. Olay yerine giderken bu devre dışı kalıyor ama onda da sağ olsun araçlar önümüze kırıyor, aramızdaki mesafeleri onlar dolduruyor. Bu da otomatikman bizi yavaşlatıyor. Biraz daha duyarlı olursak her şey daha güzel olacak. Biraz eğitim eksikliğimiz var bu konuda. İtfaiyeyi gören değişik bir şey görmüş gibi oluyor. Yani işimiz zor açıkçası" şeklinde konuştu.

İTFAİYEDEN EVDE KALANLARA PARK UYARISI-1

Baştürk, İtfaiye, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 02:15 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahçede yakalanan şüpheli, ev sahibi kovalayınca 5 metrelik yükseklikten dere yatağına düştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar? Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar?         
20:23
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti         
19:50
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı         
19:40
Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı         
19:26
Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi         
19:22
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı         
19:12
Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor         
19:10
Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu         
18:44
Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım         
18:40
İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi         
18:36
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor         
18:11
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı         
18:07
Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi         
18:06
Akit TV'nin eski sunucusu Süleyman Usta ve annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Akit TV'nin eski sunucusu Süleyman Usta ve annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
18:02
Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı         
17:59
Yusuf Günay, koronavirüsü yendi Yusuf Günay, koronavirüsü yendi         
17:49
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz         
17:45
ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü         
17:42
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı         
17:29
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti         
17:22
Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim         
17:16
Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti         
17:13
TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak         
17:09
Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı         
17:01
Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu         
16:56
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor         
16:51
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi         
16:43
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak         
16:35
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 20:39:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İTFAİYEDEN EVDE KALANLARA PARK UYARISI-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]