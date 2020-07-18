İTFAİYEDEN GÜVERCİN KURTARMA OPERASYONU - Son Dakika

İTFAİYEDEN GÜVERCİN KURTARMA OPERASYONU

AVCILAR'daki bir binanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin itfaiye tarafından kurtarıldı.

AVCILAR'daki bir binanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin itfaiye tarafından kurtarıldı.

Merkez Mahallesi Çavuşoğlu Sokak'taki Gözde Apartmanı'nın giriş katında oturanlar banyonun bulunduğu bölümdeki havalandırma boşluğundan çıkmak için çırpınan güvercinin kanat seslerini duyunca itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye, havalandırma boşluğunun tel örgüsünü keserek kuşun bulunduğu bölüme ulaştı.

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Uzatılan aletlerle alınamayan güvercin sonunda ucunda ağ bulunan bir sopayla kurtarıldı. Hiçbir yarası olmadığı belirlenen güvercin bina önünde itfaiye eri tarafından havaya fırlatılınca kısa sürede kanat çırparak uzaklaştı.

Ev sahibi Selçuk Vural, "Gelen sesler üzerine kendi çabamızla çıkarmayı denedik kurtaramayacağımızı anladık. Gelen arkadaşlar hemen geldi, sağ salim kurtarırlar" dedi.

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 11:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İTFAİYEDEN GÜVERCİN KURTARMA OPERASYONU - Son Dakika
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