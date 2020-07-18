İTFAİYEDEN GÜVERCİN KURTARMA OPERASYONU - Son Dakika

İTFAİYEDEN GÜVERCİN KURTARMA OPERASYONU

AVCILAR'daki bir binanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin itfaiye tarafından kurtarıldı.

AVCILAR'daki bir binanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin itfaiye tarafından kurtarıldı. Merkez Mahallesi Çavuşoğlu Sokak'taki Gözde Apartmanı'nın giriş katında oturanlar banyonun bulunduğu bölümdeki havalandırma boşluğundan çıkmak için çırpınan güvercinin kanat seslerini duyunca itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye, havalandırma boşluğunun tel örgüsünü keserek kuşun bulunduğu bölüme ulaştı. Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi 3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak Uzatılan aletlerle alınamayan güvercin sonunda ucunda ağ bulunan bir sopayla kurtarıldı. Hiçbir yarası olmadığı belirlenen güvercin bina önünde itfaiye eri tarafından havaya fırlatılınca kısa sürede kanat çırparak uzaklaştı. Ev sahibi Selçuk Vural, "Gelen sesler üzerine kendi çabamızla çıkarmayı denedik kurtaramayacağımızı anladık. Gelen arkadaşlar hemen geldi, sağ salim kurtarırlar" dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi

3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı

Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak

Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı

Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı

Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi

Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam

Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı

Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı korkunç kazada anne ve kızı öldü, 5 kişi yaralandı

Galatasaray, Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz ile transfer görüşmesi yaptı

Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış

Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var

Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı

Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı