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İtfaiyeden güvercin operasyonu

2 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir ağacın dalları arasında sıkışan güvercini Lüleburgaz İtfaiyesi operasyonla kurtardı.

İtfaiyeden güvercin operasyonu, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir ağacın dalları arasında sıkışan güvercini Lüleburgaz İtfaiyesi operasyonla kurtardı. Merdivenli itfaiye aracıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dalların arasına sıkışan güvercini kurtardıktan sonra özgürlüğüne kavuşturdu.


Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Lüleburgaz Belediyesi önünde meydana geldi. Belediye önünde bulunan çınar ağacında ayağına ip dolanan güvercini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dallara iple bağlı halde kalan güvercini kurtarmak için harekete geçti. Merdiven yardımıyla ağaca çıkan itfaiye personeli, güvercini ayağındaki ipleri kestikten sonra doğaya saldı. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Kırklareli, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:09 Kaynak: İHA
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