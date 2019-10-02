Son Dakika Haberleri: İtfaiyeden güvercin operasyonu - KIRKLARELİ
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İtfaiyeden güvercin operasyonu - KIRKLARELİ

1 saat önce

Lüleburgaz ilçesinde bir ağacın dalları arasında sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Lüleburgaz ilçesinde bir ağacın dalları arasında sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Belediye binası önündeki bir ağacın dalları arasında çırpınan güvercini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Sıkıştığı yerden çırpınarak kurtulmaya çalışan güvercin için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla ağacın dalına ulaşan itfaiye eri, güvercini bulunduğu yerden kurtardı.

Güvercin daha sonra serbest bırakıldı.

İtfaiyeden güvercin operasyonu - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:39 Kaynak: AA
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