Akçaabat ilçesindeki Ortamahalle'de bir vatandaşın otlatmak için çıkardığı ineği dik yamaçtan yaklaşık 10 metre yuvarlandı. Kendi imkanları ile ineği kurtaramayan vatandaşlar durumu 112 acil itfaiye ekibine bildirdi. İhbarı alan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği personeli olay yerine hareket etti.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yamaçtan düşen inek için seferber oldular - Son Dakika

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