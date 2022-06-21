Yamaçtan düşen inek için seferber oldular - Son Dakika
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Yamaçtan düşen inek için seferber oldular

21.06.2022 11:13

Yamaçtan düşen inek için seferber oldular Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dik yamaçtan yaklaşık 10 metre yuvarlanan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yamaçtan düşen inek için seferber oldular

TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dik yamaçtan yaklaşık 10 metre yuvarlanan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Akçaabat ilçesindeki Ortamahalle'de bir vatandaşın otlatmak için çıkardığı ineği dik yamaçtan yaklaşık 10 metre yuvarlandı. Kendi imkanları ile ineği kurtaramayan vatandaşlar durumu 112 acil itfaiye ekibine bildirdi. İhbarı alan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği personeli olay yerine hareket etti.

İtfaiye personeli yamaçta mahsur kalan ineği hayvan kurtarma aparatına yerleştirip, itfaiye aracında bulunan çeki halatı ile yola çekti.

Vatandaşlar kurtarma sonrası itfaiye personeline teşekkür etti.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yamaçtan düşen inek için seferber oldular - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yamaçtan düşen inek için seferber oldular - Son Dakika
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