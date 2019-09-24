Son Dakika Haberleri: İtfaiyeden karga operasyonu
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İtfaiyeden karga operasyonu

1 saat önce

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bir evin çatısında sıkışan karga itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

İtfaiyeden karga operasyonu, System.String[]

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bir evin çatısında sıkışan karga itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.


Gökçeada'da bir evin çatısına ayağı sıkışan karga, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu kurtarıldı. Daha sonra belediye veterinerine teslim edilen karganın bakımı yapıldı. Müşahede altında tutulan karga, iyileştikten sonra salınacak. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Gökçeada, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:08 Kaynak: İHA
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