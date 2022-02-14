İtfaiyeden Kartepe Belediyesi personeline eğitim - Son Dakika
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İtfaiyeden Kartepe Belediyesi personeline eğitim

14.02.2022 16:55
İtfaiyeden Kartepe Belediyesi personeline eğitim

Kocaeli Büyükşehir İtfaiye ekibi, Kartepe Belediyesi'nde görevli teknik personele "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" konulu eğitim verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü tarafından Kartepe Belediyesi'nde görev yapan teknik personele yönelik "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" konulu eğitim düzenlendi.

TEKNİK PERSONELE EĞİTİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, kurum ve kuruluşlarda yangın güvenliği eğitimleri vermeye devam ediyor. Bu kapsamda son eğitim Kartepe ilçesinde gerçekleştirildi. İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü tarafından Kartepe Belediyesi'nde görev yapan teknik personele yönelik gerçekleştirilen eğitimde "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" hakkında bilgiler verildi.

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI

"Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" konulu eğitimde kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesi ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirilmesi amaçlanıyor.

EĞİTİM KONULARI NELER?

Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğünce düzenlenen eğitimde ülkedeki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirleri, acil durum ekibi, acil durum planları, kaçış (yangın) merdiveni, kaçış uzaklığı, kaçış yolu, yangın tahliye projesi ve yangın türü başta olmak üzere bir çok konu hakkında teorik bilgiler verildi.

Kaynak: Bültenler
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