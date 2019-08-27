İtfaiyeden Kaz kurtarma operasyonu
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki içinde su bulunan kuyuya düşen Kaz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:44 Kaynak: İHA
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki içinde su bulunan kuyuya düşen Kaz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Marmaris Devlet Hastanesi karşısındaki bir işletmeye ait su kuyusuna Kaz düştüğünün bilgisinin ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. Ekipler su kuyusuna sarkıtılan merdiven ile kuyuya indi.
İtfaiye erinin kuyuda mahsur kalan Kaz'ı güvenli bir şekilde almasının ardından kurtarıldı. - MUĞLA
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