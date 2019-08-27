Son Dakika Haberleri: İtfaiyeden Kaz kurtarma operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İtfaiyeden Kaz kurtarma operasyonu

29 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki içinde su bulunan kuyuya düşen Kaz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İtfaiyeden Kaz kurtarma operasyonu, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki içinde su bulunan kuyuya düşen Kaz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Marmaris Devlet Hastanesi karşısındaki bir işletmeye ait su kuyusuna Kaz düştüğünün bilgisinin ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. Ekipler su kuyusuna sarkıtılan merdiven ile kuyuya indi.


İtfaiye erinin kuyuda mahsur kalan Kaz'ı güvenli bir şekilde almasının ardından kurtarıldı. - MUĞLA

Marmaris, İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir'deki yangın sonrasında ölen ukraynalı pilota son görev
F-35 krizi sürerken Rusya'dan Erdoğan ve Su-35 savaş uçağı açıklaması Kaşıntı ve ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın kulağından sinek larvaları çıktı Sapığın, kız çocuğuna söylediği sözü babası duydu! Dere kenarında bayıltana kadar dövdüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 13:14:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtfaiyeden Kaz kurtarma operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]