İtfaiyeden Keçi Kurtarma Operasyonu

Ordu'nun Akkuş ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



İlçenin Seferli Mahallesi'nde, İdris Filiz adlı besici, otlamak için getirdiği keçinin kayalıklarda bir gündür mahsur kaldığını belirterek itfaiyeden yardım istedi.



Bunun üzerine olay yerine Ünye Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.



Hayvanın bulunduğu sarp kayalığa ulaşan itfaiye ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından halat yardımıyla keçiyi kurtardı.



Ekipler, keçiyi sahibine teslim etti.

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