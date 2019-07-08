İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu
26 dakika önce
Erzincan'da kırmızı ışıkta duran bir otomobilin motor kısmına girerek sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Erzincan
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:13 Kaynak: İHA
'da kırmızı ışıkta duran bir otomobilin motor kısmına girerek sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Erzincan'da seyir halinde olan Tolgahan Şahin yönetimindeki 55 YA 255 plakalı otomobil, Fevzipaşa
Caddesi Devlet Su İşleri
Müdürlüğü önünde kırmızı ışıkta durdu. Şahin, duran aracın motor bölümüne giren yavru kediyi fark etti. Kediyi kendi imkanlarıyla çıkaramayınca Şahin, olayı Erzincan Belediyesi
İtfaiyesi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yaklaşık bir saatlik çaba sonucu kedi yavrusunu sıkıştığı bölümden kurtarmayı başardı.
Bir bacağının aksadığı anlaşılan kedi yavrusu, tedavisinin yapılması amacıyla Erzincan Veterinerlik İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim edildi. - ERZİNCAN
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