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İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

33 dakika önce

İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonuERZİNCAN - Erzincan'da kırmızı ışıkta duran bir otomobilin motor kısmına girerek sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu
ERZİNCAN - Erzincan'da kırmızı ışıkta duran bir otomobilin motor kısmına girerek sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Erzincan'da seyir halinde olan Tolgahan Şahin yönetimindeki 55 YA 255 plakalı otomobil, Fevzipaşa Caddesi Devlet Su İşleri Müdürlüğü önünde kırmızı ışıkta durdu. Şahin, duran aracın motor bölümüne giren yavru kediyi fark etti. Kediyi kendi imkanlarıyla çıkaramayınca Tolgahan Şahin, olayı Erzincan Belediyesi İtfaiyesi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yaklaşık bir saatlik çaba sonucu kedi yavrusunu sıkıştığı bölümden kurtarmayı başardı.
Bir bacağının aksadığı anlaşılan kedi yavrusu, tedavisinin yapılması amacıyla Erzincan Veterinerlik İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim edildi.
İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:36 Kaynak: İHA
Erzincan, İtfaiye, Genel
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