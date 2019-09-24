Son Dakika Haberleri: İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

37 dakika önce

İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonuŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir evin bacasında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir evin bacasında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Bir evin bacasına düşen kedinin sesinin duyulması üzerine, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine giden ekipler, yarım saat süren bir çalışma sonucunda kedinin bulunduğu baca duvarını iki ayrı noktadan delerek, kediyi çıkardı. Herhangi bir yara almayan kedi, ekiplerin elinden kaçarak özgürlüğüne kavuştu.

Vatandaşlar, kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

Bağlarbaşı, Şanlıurfa, Haliliye, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hakkında yakalama kararı çıkarılan 32 asker FETÖ üyeliğinden tutuklandı
Balon balığı kız çocuğunun parmağını kopardı Emniyet kemeri yerine toka taktı, kazada öldü Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, ABD'de yürüyüş yaparken görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 11:52:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]