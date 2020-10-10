İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu - Son Dakika

İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

Ağrı'da bir iş merkezinin ikinci katında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak serbest bırakıldı.

Ağrı'da bir iş merkezinin ikinci katında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak serbest bırakıldı. Ağrı'nın Leylek Pınar Mahallesinde bulunan bir iş merkezinin ikinci katında mahsur kalan kedinin sesi çevredeki vatandaşları harekete geçirdi. Mahsur kalan kedi vatandaşların uğraşları sonucu kurtarılamayınca Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye aracının merdivenlerini kullanan ekipler kedinin bulunduğu kata çıkarak bulunduğu yerden indirdi. Olay çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - AĞRI

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