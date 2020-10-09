İtfaiyeden kedi operasyonu - Son Dakika

İtfaiyeden kedi operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı. Bandırma'da itfaiye ekipleri çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi kurtardı. Atatürk ve İnönü caddelerinin kesiştiği kavşakta bulunan 30 metre yüksekliğinde bir ağaca çıkan ve çıktığı ağaçtan inemeyen kediyi vatandaşlar fark etti. Durumu itfaiyeye haber veren vatandaşların ihbarına gelen ekipler mahsur kalan kediyi ağaçtan indirdi. - BALIKESİR

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