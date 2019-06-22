Son Dakika Haberleri: İtfaiyeden kırlangıç kurtarma operasyonu
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İtfaiyeden kırlangıç kurtarma operasyonu

10 dakika önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ayağı bir okul binasının su giderine sıkışan kırlangıcı itfaiye ekipleri kurtardı.

İtfaiyeden kırlangıç kurtarma operasyonu, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde ayağı bir okul binasının su giderine sıkışan kırlangıcı itfaiye ekipleri kurtardı.
Nizip Mesleki Eğitim Merkezi'nin çatı kısmında bulunan yağmur suyu giderine bir kırlangıcın sıkıştığını gören okul personeli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla çatıya ulaşarak yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından kırlangıcı sıkıştığı yerden kurtardı.
Kırlangıç daha sonra doğaya bırakıldı.
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü İlknur Kılıçparlar, kırlangıcın kurtarılması için büyük gayret gösteren itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:35 Kaynak: AA
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