İtfaiyeden kırlangıç kurtarma operasyonu
10 dakika önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde ayağı bir okul binasının su giderine sıkışan kırlangıcı itfaiye ekipleri kurtardı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:35 Kaynak: AA
'in Nizip
ilçesinde ayağı bir okul binasının su giderine sıkışan kırlangıcı itfaiye ekipleri kurtardı.
Nizip Mesleki Eğitim Merkezi'nin çatı kısmında bulunan yağmur suyu giderine bir kırlangıcın sıkıştığını gören okul personeli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye
ekipleri, merdiven yardımıyla çatıya ulaşarak yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından kırlangıcı sıkıştığı yerden kurtardı.
Kırlangıç daha sonra doğaya bırakıldı.
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü İlknur Kılıçparlar, kırlangıcın kurtarılması için büyük gayret gösteren itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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