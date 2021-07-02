İTFAİYEDEN KIRLANGIÇ OPERASYONU - Son Dakika

ANTALYA'da yuvasından düşen yavru kırlangıç, itfaiye ekibince yuvasına yerleştirildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi B Blok girişinde yer alan sütun ve gölge platformu köşesine her yıl yuva yapıp yavrulama alanı oluşturan kırlangıç ailesi, yavru kırlangıcın yuvadan düşmesiyle bu yıl istenmeyen bir olay yaşadı. Yaklaşık 4 metre yükseklikteki yuvadan düşen kırlangıç yavrusunu gören duyarlı hasta yakınları, yavru kırlangıcı yanlarında bulunan maske ile sarıp Antalya İtfaiyesi ihbar hattını aradı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

Yavru kırlangıç, ilk denemede tam da yuvasına yerleştirileceği sırada itfaiye erinin elinden kurtularak uçmaya çalıştı. Fakat uçmayı beceremeyen kırlangıç yavrusu bir başka vatandaş tarafından yakalanarak tekrar merdivenle yuvaya tırmanan itfaiye erine teslim edildi. Hasta yakınları, itfaiyecilere teşekkür etti.