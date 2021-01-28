İtfaiyeden 'kuzu' operasyonu - Son Dakika

İtfaiyeden 'kuzu' operasyonu

28.01.2021 11:00

İtfaiyeden 'kuzu' operasyonu Gaziantep'te, kayalıkların arasına düşen kuzu itfaiyeni harekete geçirdi.

İtfaiyeden 'kuzu' operasyonu

GAZİANTEP - Gaziantep'te, kayalıkların arasına düşen kuzu itfaiyeni harekete geçirdi. Kuzu ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Yavuzeli ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi'nde koyunlarını otlatan bir çoban itfaiye ekiplerini arayarak bir kuzusunun kayalıkların arasına düştüğü ihbarında bulundu.

Kurtarma için harekete geçen ekipler 2 metre boşlukta olduğu tespit edilen kuzu için çalışmaya başladı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından güçlükle kurtarılan kuzu sahibine teslim edildi.

İtfaiyeden 'kuzu' operasyonu
İtfaiyeden 'kuzu' operasyonu
İtfaiyeden 'kuzu' operasyonu
İtfaiyeden 'kuzu' operasyonu

Gaziantep, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İtfaiyeden 'kuzu' operasyonu - Son Dakika


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