İtfaiyeden manda kurtarma operasyonu - Son Dakika

İtfaiyeden manda kurtarma operasyonu

İtfaiyeden manda kurtarma operasyonu Samsun'da itfaiye ekipleri buhar tüneline düşerek mahsur kalan mandayı uzun süren çalışmalar sonucu kurtardı.

İtfaiyeden manda kurtarma operasyonu SAMSUN - Samsun'da itfaiye ekipleri buhar tüneline düşerek mahsur kalan mandayı uzun süren çalışmalar sonucu kurtardı. Olay, Samsun Ondukokuz Mayıs Üniversitesi yerleşkesinde meydana geldi. Ediniline bilgiye göre, bir vatandaşa ait üniversitenin yerleşkesine kaçan manda burada bulunduğu yerin çökmesi sonucu buhar tüneline düştü. Olay, itfaiye ekiplerine haber verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri tünelin üzerinden delik açarak kepçe diye tabir edilen iş makinesinin yardımıyla uzun süren çalışmalar sonucu mandayı düştüğü yerden çıkartarak sahibine teslim etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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