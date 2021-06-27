İtfaiyeden Melen Çayı'nda gerçeğini aratmayacak tatbikat - Son Dakika

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı ve Üstü Arama ve Kurtarma ekipleri, Melen Çayı'nda tatbikat gerçekleştirdi.

Müdürlüğe bağlı 30 kişilik ekip, senaryo gereği aldıkları ihbarın ardından Melen Çayı'na gitti.

Çaya giren iki kişiden birini boğulmaktan kurtararak sağlık personeline teslim eden ekipler, daha sonra suya bırakılan cansız mankenin bulunması için çalışma başlattı.

Büyük bir alanda arama yapan balık adamlar, buldukları cansız mankeni zodyak botuna alarak karaya taşıdı.

Gerçeğini aratmayan tatbikat hakkında bilgi veren Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, olaylara hazır olmak için belirli periyotlarda tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tatbikatın gerçek olay seviyesinde hazırlandığını dile getiren Kahraman, "Belediyemiz bünyesinde bulunan arama kurtarma ekiplerimizin iç ve dış sularda aktif olarak görev aldığında sorun yaşamaması ve hazır bulunması için belirli periyotlarda tatbikatlar yapıyoruz. Böylelikle personelimizi ve ekipmanlarımızı test ediyoruz. Tatbikata katılan personelin verilen görevleri harfiyen yerine getirmesi bizi mutlu etti." diye konuştu.

Kahraman, tatbikatların başarı yüzdesinin kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.