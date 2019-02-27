Son Dakika Haberleri: İtfaiyeden Okullarda Eğitici Tatbikatlar

İtfaiyeden Okullarda Eğitici Tatbikatlar

47 dakika önce

Isparta'nın Eğirdir Belediyesi itfaiye ekipleri, öğrencilere yönelik eğitici ve öğretici tatbikat gerçekleştirdi.

İtfaiyeden Okullarda Eğitici Tatbikatlar, System.String[]
Isparta'nın Eğirdir Belediyesi itfaiye ekipleri, öğrencilere yönelik eğitici ve öğretici tatbikat gerçekleştirdi. Çalışmaların, ilçedeki tüm okullarda devam edeceği belirtildi.

İtfaiye tatbikatlarının ilki, önceki gün Eğirdir Kız Meslek Lisesi'nde gerçekleşirken, ikincisi de Muazzez ve Yaşar Şapçı ilk ve orta okulunda düzenlendi.

İlçedeki okullarda sürekli olarak devam edecek olan tatbikatların, önümüzdeki hafta Bağlar İlkokulu'nda da gerçekleştirileceğini bildiren Eğirdir Belediyesi İtfaiye yetkilileri, çalışmalarda öğrencilere yangın, müdahale ve korunma yöntemleriyle ilgili bilgiler verildiğini ilettiler.

Tatbikatlarda ayrıca, yangın tüpü kullanımı, ilk yardım ve tahliye çalışmalarının anlatıldığını belirten yetkililer, öğrencilerin çalışmalara yoğun ilgi gösterdiğini kaydettiler. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:52 Kaynak: İHA

İtfaiye, Isparta, Eğirdir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polise Bile 'Pes' Dedirtti: Araç Kumandası Görünümlü Hassas Terazi Ele Geçirildi Otomotiv Devi Ford, Binlerce Çalışanını İşten Çıkarıyor

Kadıköy'deki Çöp Konteynerinde Bulunan Erkek Bacaklarının Sırrı Çözüldü Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerel Seçimler Öncesi Kritik Uyarı: Biz Tökezlersek Bayram Ederler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 17:39:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtfaiyeden Okullarda Eğitici Tatbikatlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]