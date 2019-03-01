Son Dakika Haberleri: İtfaiyeden Okullarda Yangın Tatbikatı

İtfaiyeden Okullarda Yangın Tatbikatı

16 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Beypazarı ve Nallıhan İtfaiye Amirliği ekipleri, Çayırhan'da Gazi Mete Okuducu Cumhuriyet İlkokulu ile Beypazarı ilçesinde de Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yangın tatbikatı ile öğrencileri bilgilendirdi.

İtfaiyeden Okullarda Yangın Tatbikatı, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Beypazarı ve Nallıhan İtfaiye Amirliği ekipleri, Çayırhan'da Gazi Mete Okuducu Cumhuriyet İlkokulu ile Beypazarı ilçesinde de Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yangın tatbikatı ile öğrencileri bilgilendirdi.

Ekipler tatbikatta, yangın söndürme, yangında yapılması gerekenler, alınması gereken tedbirler ile yangın söndürme ve yangına müdahale şekilleri konusunda uygulamalı bilgi verdi.

Tatbikatın ardından öğretmen ve öğrenciler itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:32 Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çayırhan, İtfaiye, Güncel
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