İtfaiyeden Okullarda Yangın Tatbikatı
16 dakika önce
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Beypazarı ve Nallıhan İtfaiye Amirliği ekipleri, Çayırhan'da Gazi Mete Okuducu Cumhuriyet İlkokulu ile Beypazarı ilçesinde de Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yangın tatbikatı ile öğrencileri bilgilendirdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı Beypazarı
ve Nallıhan
İtfaiye Amirliği ekipleri, Çayırhan
'da Gazi Mete Okuducu Cumhuriyet İlkokulu ile Beypazarı ilçesinde de Fatih
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
bahçesinde yangın tatbikatı ile öğrencileri bilgilendirdi.
Ekipler tatbikatta, yangın söndürme, yangında yapılması gerekenler, alınması gereken tedbirler ile yangın söndürme ve yangına müdahale şekilleri konusunda uygulamalı bilgi verdi.
Tatbikatın ardından öğretmen ve öğrenciler itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:32 Kaynak: AA
Midibüsün Altında Sıkışan Yaşlı Kadın, Hayatını Kaybetti
Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! LGP'ye Zam Geldi
"Yeğenimle Birlikte Olmuşsun, Benimle de Birlikte Olacaksın" Mesajı Cinsel İstismarı Ortaya Çıkardı
Erdoğan Müjdeyi Verdi! 2,5 Milyon İşsize İstihdam Sağlanacak