İtfaiyeden ördek kurtarma operasyonu
1 saat önce
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 6 katlı apartmanın terasından yağmur suyu tahliye borusuna düşen yavru ördek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:18 Kaynak: DHA
MANİSA'nın Turgutlu
ilçesinde 6 katlı apartmanın terasından yağmur suyu tahliye borusuna düşen yavru ördek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, Altay
Mahallesi Tezcan Sokak 39 numaradaki apartmanda meydana geldi. Komşularına misafirliğe giden ailenin ikiz çocukları Efe ve Ege
Şirindoğan (13), 6 katlı apartmanın terasında, yakınlarının satın aldığı yavru ördekle oynamaya başladı. Bu sırada yavru ördek, apartmanın yağmur suyu tahliye borusuna düştü. Çocuklar durumu anneleri Sevda Şirindoğan'a (39) söyleyince, itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru örneğin, zeminden 3 metre yükseklikte boruda sıkıştığını tespit etti. Plastik
borular sökülüp yavru ördek sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ördek, kurtarıldıktan sonra ikizlere teslim edilince çocukların yüzü güldü.
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