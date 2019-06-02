Son Dakika Haberleri: İtfaiyeden serinleten eğitim
Son Dakika Güncel Haber

İtfaiyeden serinleten eğitim

18 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi sıcak havada verdiği eğitimde öğrencileri serinletti.

İtfaiyeden serinleten eğitim, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi sıcak havada verdiği eğitimde öğrencileri serinletti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde okullarda, kamu kurum ve kuruluşlarında yangın söndürme ve alevlere müdahale eğitimleri verildi.

Özellikle okullarda verilen eğitimlere çocuklar büyük ilgi gösterirken, eğitim sonrasında da itfaiye ekipleri çocukları eğlendirmeyi ihmal etmiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Atlas İlkokulu'nda da öğrencilere eğitim verildi. Eğitim sonunda yaklaşık 36 dereceye varan hava sıcaklığında çocukların serinlemesi sağlandı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:11 Kaynak: İHA
İtfaiye, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Sakarya'da deprem: İstanbul'da da hissedildi Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'nu ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be ..." CHP'li vekil kredi kartı borçları için Meclis'e araştırma önergesi verdi Siyah Maraş dondurması üretildi! 7 ülkede satışa sunulacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 16:29:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtfaiyeden serinleten eğitim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]