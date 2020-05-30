İtfaiyeden tavşan kurtarma operasyonu - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi yakınlarındaki parkta bulunan Paşa Deresi Kanalında suyun kenarında tavşan gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çameli şubesi ekipleri, 5 metre derinlikteki kanalın kenarında mahsur kalan tavşanı kurtarmak için çalışma başlattı.
Uzatılan merdivenle kanala inen bir itfaiye eri, tavşanı dikkatlice yakalayarak yukarı çıkardı.
Tavşanın, veteriner kontrolünün ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.