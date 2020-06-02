İtfaiyeden tilki kurtarma operasyonu - Son Dakika

İtfaiyeden tilki kurtarma operasyonu
Düzce'nin Beyciler Mahallesi'nde su kuyusuna düşen tilki Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı.
Düzce'nin Beyciler Mahallesi'nde su kuyusuna düşen tilki Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı.
Düzce'nin Beyciler Mahallesi'nde bir tilki su kuyusuna düştü. İtfaiye ekiplerin operasyonu ile Tilki kurtarıldı. Beyciler Mahallesi'nde bulunan su kuyusu içinden ses geldiğini duyan bir vatandaş, içeride tilkinin mahsur kaldığını ve çıkamadığını gördü. Durumu hemen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine aktardı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler su kuyusunun içinde mahsur kalan tilki için kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Su kuyusunun içine atılan ağ ile kurtarılan tilki daha sonra tedavi ve bakımlarının yapılması için Veteriner İşler Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bakımları tamamlanam tilki doğal yaşam alanına bırakılacak. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 02:52 Kaynak: İHA
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