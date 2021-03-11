İtfaiyeden yangın eğitimi - Son Dakika

Erzincan'da İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği tarafından Türk Kızılayı Erzincan Şubesi Çadır Üretim Atölyesinde çalışan personele yangın eğitimi verildi.

İtfaiye Müdürlüğü Hizmet binasındaki eğitim salonunda yanma ve yangın bilgisi, yangın güvenlik önlemleri, yangın sınıfları ve söndürme maddelerini konuları hakkında teorik eğitim verildi.

Teorik eğitimin ardından ise Türk Kızılayı Erzincan Şubesi Çadır Üretim Atölyesinde yangında personelin acil toplanma alanına tahliyesi, 112 acil çağrı merkezine haber verilmesi, yangına ilk müdahale ve tatbikata katılım sağlayan itfaiye ekiplerine bina ve yangın ile ilgili gerekli bilgilerin verilmesi hususunda tatbikat yaptırıldı. - ERZİNCAN