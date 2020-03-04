İtfaiyeden yangın eğitimleri sürüyor - Son Dakika
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İtfaiyeden yangın eğitimleri sürüyor

6 saat önce

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Elbeyli Kaymakamlığında çalışan personele yangına müdahale eğitimi verildi.

İtfaiyeden yangın eğitimleri sürüyor, System.String[]

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Elbeyli Kaymakamlığında çalışan personele yangına müdahale eğitimi verildi.


İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Elbeyli Hükümet Konağında görev yapan personellere yönelik olarak Hükümet Konağı toplantı salonunda yangın eğitimi verildi. Hükümet Konağı binası bahçesinde Kilis İtfaiye amiri Mehmet Kaş tarafından Kaymakamlık personeline yangın söndürme ve kurtarma çalışmaları ile ilgili bilgiler aktardı.


Tatbikatta gerçekleşen yangın şekilleri gösterilerek yangınların nasıl söndürüleceği ve yangın tüpünün nasıl kullanacağı Kaymakamlık personeline gösterildi. Temsili yakılan ateşlerin söndürülmesine Kaymakamlık ve diğer kurum personelleri katıldı. - KİLİS

Elbeyli, İtfaiye, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:56 Kaynak: İHA
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