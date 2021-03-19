İtfaiyeden yangın güvenliği eğitimi - Son Dakika

İtfaiyeden yangın güvenliği eğitimi

Erzincan'da itfaiye ekiplerince AFAD ve Kızılay personeline yangın güvenliği eğitimi verildi.

Erzincan'da itfaiye ekiplerince AFAD ve Kızılay personeline yangın güvenliği eğitimi verildi. İtfaiye Müdürlüğü Eğitim amirliği faaliyetlerini sürdürüyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun şekilde eğitimlerini gerçekleştiren ekipler AFAD Lojistik Depo'da görevli personellere ve Türk Kızılayı Derneği Erzincan Kan Bağışı Merkezi personellerine yanma ve yangın bilgisi, yangın güvenlik önlemleri, yangın sınıfları, söndürme maddeleri ve yöntemleri konularında teorik yangın eğitimi verdi. Verilen eğitimlerin ardından İtfaiye Müdürlüğü hizmet binası eğitim alanında uygulamalı olarak B sınıfı (sıvı) yangınlara müdahale ve söndürme tatbikatı yapıldı. - ERZİNCAN

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