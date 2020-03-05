İtfaiyeden yangın kurtarma tatbikatı - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe İtfaiyesi, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yangın tahliye tatbikatı yaptı.



Çaycuma İtfaiye Müdürlüğü tarafından Sivil Savunma Haftası nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yangın tahliye tatbikatı yapıldı. 5 İtfaiye personeli, 40 öğretmen ve 400 öğrencinin katılımıyla yapılan tatbikat öncesi itfaiye teşkilatının bünyesindeki söndürme, koruma ve kurtarma ekipleri kendi içinde gerekli hazırlıkları yaptı. Senaryo gereği okul görevlileri alarm ziline bastı. Zil sesini duyan öğrenciler hızla okulu boşaltırken, ihbarı alan itfaiye ekipleri bir süre sonra, bir söndürme aracıyla olay yerine intikal etti. Daha sonra okul bahçesinde güvenli olan toplanma alanına alınan öğrencilere itfaiye ekiplerince tatbikat sırasında eksik görülen hususlar anlatıldı. Deprem sırasında alınacak koruma önlemleri hakkında bilgilendirilmenin de yapılmasının ardından yangın tüpü ile yapılacak söndürme esnasında yapılacaklar ve tüpün kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Olası bir yangında okullarda can ve mal kaybını en aza indirilmesi amacıyla yapıla tatbikat başarıyla tamamlandı. - ZONGULDAK