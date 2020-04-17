İtfaiyeden yangında mahsur kalan kediye can suyu - Son Dakika

Kadıköy'de bir dairede çıkan yangında mahsur kalan kedinin imdadına itfaiye koştu. İtfaiye nefes nefese kalan kediye su vererek yardım etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



Kadıköy'de bir dairede çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekibi, yangında mahsur kalan kediyi fark etti. Kediyi evden dışarı çıkaran itfaiye eri, can çekişen kediye su vererek yardım etti. Kurtarılan kedi daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiyenin yangında mahsur kalan kediye can suyu verdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde itfaiye nefes nefese kalan kediye su vererek kurtarıyor. - İSTANBUL