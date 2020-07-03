İtfaiyeden yangınlara karşı dikkatli olunması uyarısı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, havaların ısınması ile meydana gelebilecek yangınlara karşı vatandaşları daha duyarlı ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Acar, yaptığı yazılı açıklamada, haziran ayı içerisinde 356 yangına ve olaya müdahale ettiklerini, bunların 270'inin bahçe ve ot yangını, 20'sinin araç yangını, 12'sinin ise ev ve iş yeri yangını olduğunu belirtti.

Bahçe, ot ve anız yangınlarında büyük artış olduğunu ifade eden Acar, vatandaşları daha duyarlı davranmalarını yönünde uyardı.

Pandeminin ardından normalleşme süreci ile pikniklerin yaygınlaştığına değinen Acar, "Vatandaşlarımızdan ricamız piknik ateşlerini muhakkak suretle söndürmeleridir." ifadesini kullandı.